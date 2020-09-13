«Барселона» сыграет с «Эльче» в матче за Кубок Гампера
«Барселона» сыграет с «Эльче» в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Встреча состоится 19 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 20:00 мск. Встреча пройдёт при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
«Барселона» обыграла «Химнастик» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонской команды. Это первый матч каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана.
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