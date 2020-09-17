«Только в далёкие годы такое было». Новиков пожаловался на качество поля в Тбилиси

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков выразил недовольство качеством поля на стадионе в Тбилиси, где команде предстоит сыграть с местным «Локомотивом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.



«Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, давно я не видел такое поле, не сталкивался. Наверное, только в далёкие годы такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому, надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», — сказал Новиков в ролике, опубликованном в YouTube-канале «Динамо».



Матч «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» состоится сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Новиков: в соцсетях пишут, что «Динамо» нужен другой тренер? Там много чего пишут