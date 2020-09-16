Новиков: в соцсетях пишут, что «Динамо» нужен другой тренер? Там много чего пишут

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков перед матчем с тбилисским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы прокомментировал слухи о возможной отставке.

«Моя личная позиция – футбол – игра для болельщиков. Было бы гораздо приятнее, если бы завтра стадион был максимально заполнен максимально. И это было бы здорово. К сожалению, в связи с пандемией стадионы закрыты. И из-за этого пропадает привычный накал и антураж. Безусловно, хотелось бы играть при зрителях, при переполненных трибунах. Не сомневаюсь, если бы это было возможно, завтрашний матч собрал бы аншлаг. Это пошло бы на пользу футболу в целом и командам в частности.



В социальных сетях в России пишут, что пора назначать другого специалиста? В социальных сетях много чего пишут. Обращать внимание на каждого сил не хватит. Мы работаем и делаем своё дело. Что касается задач, перед московским «Динамо» всегда ставились очень высокие задачи. Мы к ним стремимся. Это относится и к чемпионату России, и к еврокубкам. Безусловно, изначальная задача – попасть в групповой турнир Лиги Европы и войти в число лидеров российского чемпионата», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.