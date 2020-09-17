Как стало известно «Чемпионату», в «Динамо» начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову.

Новикова клуб может уволить в ближайшее время. Но не исключено, что на матч с «Ахматом» команду выведет Новиков.

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Бело-голубые вылетели из турнира.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.