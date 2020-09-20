Гончаренко: у ЦСКА было достаточно предпосылок, чтобы забить второй гол в ворота «Уфы»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).



«Знаем, как действует «Уфа», они умеют хорошо обороняться, а также знаем, каким образом они атакуют. Не думаю, что для нас было что-то неожиданное, но и для «Уфы» мы хорошо изучены.



У нас было достаточно предпосылок, чтобы забить второй гол, но мы этого не сделали, поэтому до конца игры сохранялось напряжение. По количеству созданных моментов и по игре в защите, считаю, мы хорошо действовали в этом матче», — приводит слова Гончаренко сайт телеканала «Матч ТВ».

Московский ЦСКА набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Уфа» (5) — на 14-м месте.