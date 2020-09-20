Евсеев: говорили опорникам закрывать эту зону, ЦСКА именно ею воспользовался

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Легко дали вбросить аут, принять его, войти в штрафную и спокойно отдать под себя передачу. Говорили опорникам эту зону закрывать, вот соперник ею и воспользовался. Ждать ли каких-то трансферов? Работаю с теми игроками, кто у меня есть. У меня есть футболисты, мы пытаемся играть ими. Вопрос не ко мне», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Единственный гол был забит на 64-й минуте встречи усилиями полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Таким образом, ЦСКА набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Уфа» (5) — на 14-м месте.



Следующий матч в РПЛ подопечные Вадима Евсеева проведут 26 сентября на выезде с «Зенитом». ЦСКА в матче 9-го тура примет «Локомотив» 27-го числа.