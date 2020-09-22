В чемпионате Эстонии футболиста заменили на 13-й секунде

Полузащитник «Нымме Калью» Лаури Сууп был заменён на 13-й секунде матча 21-го тура чемпионата Эстонии с «Левадией».

Столь ранняя замена связана с регламентом чемпионата Эстонии. Каждый клуб обязан выпустить в стартовом составе как минимум двоих воспитанников клуба. 16-летний Сууп стал одним из них.

Видео можно посмотреть на канале Guardian Football на YouTube.

Замена Суупа стала единственной в составе «Нымме Калью», который проиграл «Левадии» со счётом 1:2. За «Нымме Калью» выступает бывший полузащитник московского ЦСКА Амир Натхо, отыгравший все 90 минут.

«Левадия», в 21 туре набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице эстонского национального чемпионата. «Нымме Калью» (38) — на 4-м месте.