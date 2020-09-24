Радимов: пока будем жить по принципу «кабыченевышло» — скоро и Люксембург не обыграем

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал вылет «Ростова» из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Ростовчане проиграли «Маккаби» Хайфа (1:2).
«Пока мы будем жить в футболе по принципу „кабыченевышло“ — скоро и Люксембург не обыграем в Европе! Давайте только без грязи, а по существу мнения», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби» из Хайфы. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, после чего хозяева остались в меньшинстве.
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