Обамеянг назвал причины, по которым он остался в «Арсенале»

Звёздный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причинах, побудивших его продлить контракт с лондонским «Арсеналом» и остаться в клубе.

«Меня убедили здесь остаться две вещи. Первая – это Микель Артета, потому что его приход привнёс в команду позитивную атмосферу и новую философию. Думаю, это было важно, потому что этот стиль соответствовал моей игре, и я чувствую, что могу стать лучше с ним. Это был ключевой фактор, конечно, свою роль сыграла и любовь, которую я получаю от болельщиков и всего клуба. Все относятся ко мне очень и очень хорошо, поэтому я чувствую себя как дома.



Ещё в то время, когда сезон был прерван из-за роста заболеваний COVID-19, Артета меня спросил о моих планах на будущее. Тогда я ему ответил, что чувствую себя хорошо в «Арсенале» с тех пор, как вы пришли в клуб, поэтому я просто хочу остаться. Он ответил мне, что уверен, если я останусь, то смогу оставить наследие в «Арсенале» и весь вопрос лишь в собственном желании. Конечно, я мог бы уйти за трофеями в больших клубах, но этот разговор стал ключевым посланием для меня, после которого я твёрдо решил остаться в «Арсенале».



Я не уверен, что, уйдя, получил бы такую же любовь клуба и болельщиков. Конечно, я горжусь тем, что являюсь капитаном, но это не самый важный фактор, чтобы остаться здесь», — приводит слова Обамеянга Sky Sports.