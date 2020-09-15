«Арсенал» продлил контракт с Обамеянгом

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с габонским нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщил сам футболист во время онлайн-трансляции в «твиттере» «канониров».
«Наконец-то всё решено. Я хочу поделиться этим с вами. Я очень счастлив остаться в „Арсенале“. Это мой дом. Я хочу стать легендой клуба», — сказал Обамеянг.
Ранее сообщалось, что футболист согласовал с лондонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии (35 — в основном составе), в которых он стал автором 22 забитых мячей (два — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые и одну красную карточку. Ранее он играл за «Милан», «Лилль» и «Сент-Этьен».
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