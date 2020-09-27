«Милан» обыграл «Кротоне», одержав 4-ю победу подряд в Серии А
В матче 2-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Кротоне» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Кротоне на стадионе «Эцио Шида». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто, ассистировали судьи на линиях Мауро Галетто и Андреа Дзингарелли.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Франк Кессье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество миланского клуба увеличил Браим Диас. С учётом прошлого сезона «Милан» одержал 4-ю победу подряд в Серии А.
«Милан», набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кротоне» (0) — на последнем, 20-м месте.
В 3-м туре «Милан» дома сыграет со «Специей» (4 октября).
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