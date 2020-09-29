«Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Омония» принимала «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась вничью со счётом 0:0.



Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 2:0. Голы за греческую команду забили Матьё Вальбуэна, реализовав пенальти, и Юссеф Эль-Араби.



В другом ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» принимал «Мольде». Встреча состоялась на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась вничью со счётом 0:0. Первый матч, прошедший в Норвегии, завершился вничью со счётом 3:3.



Таким образом, в групповой этап Лиги чемпионов вышли «Олимпиакос» и «Ференцварош». Жеребьёвка группового этапа турнира состоится 1 октября.