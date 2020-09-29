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«Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

«Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Омония» принимала «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась вничью со счётом 0:0.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 2:0. Голы за греческую команду забили Матьё Вальбуэна, реализовав пенальти, и Юссеф Эль-Араби.

В другом ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» принимал «Мольде». Встреча состоялась на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась вничью со счётом 0:0. Первый матч, прошедший в Норвегии, завершился вничью со счётом 3:3.

Таким образом, в групповой этап Лиги чемпионов вышли «Олимпиакос» и «Ференцварош». Жеребьёвка группового этапа турнира состоится 1 октября.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 сентября 2020, вторник. 22:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 сентября 2020, вторник. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
0 : 0
Мольде
Мольде, Норвегия
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