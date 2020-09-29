«Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Омония» принимала «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась вничью со счётом 0:0.
Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 2:0. Голы за греческую команду забили Матьё Вальбуэна, реализовав пенальти, и Юссеф Эль-Араби.
В другом ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» принимал «Мольде». Встреча состоялась на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась вничью со счётом 0:0. Первый матч, прошедший в Норвегии, завершился вничью со счётом 3:3.
Таким образом, в групповой этап Лиги чемпионов вышли «Олимпиакос» и «Ференцварош». Жеребьёвка группового этапа турнира состоится 1 октября.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 сентября 2020, вторник. 22:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
- 30 сентября 2020
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:05
- 29 сентября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:48
-
23:22
-
23:17
-
22:51
-
22:40
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:57
-
21:47
-
21:33
-
21:22
-
21:12
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:49
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
20:00
-
19:45
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