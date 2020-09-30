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«Настоящий герой матча». Дайер опубликовал фото с унитазом и наградой лучшему игроку

«Настоящий герой матча». Дайер опубликовал фото с унитазом и наградой лучшему игроку
Футбол / Англия 0

26-летний полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер, убежавший в подтрибунное помещение во время игры 4-го раунда Кубка английской лиги с «Челси» (1:1, 5:4 — по пенальти), опубликовал в «Инстаграме» пост с фотографией награды лучшему игроку матча расположенной на унитазе с туалетной бумагой.

«Настоящий герой матча», — прокомментировал публикацию Эрик Дайер.

Публикация доступна в «инстаграме» Эрика Дайера.

Напомним, что во время вышеупомянутого случая покинул техническую зону и главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, погнавшись за футболистом. Вскоре Дайер вернулся на поле, а португальский специалист занял своё место на тренерской скамье. Сам игрок уже после окончания встречи объяснил свой поступок «зовом природы».

Дайер убежал с поля во время матча с «Челси». Моуринью погнался за ним
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