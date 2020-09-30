«Зов природы». Дайер объяснил внезапный уход с поля во время матча с «Челси»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер прокомментировал результат матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Челси» (1:1, 5:4 — по пенальти), а также объяснил свой уход с поля на 77-й минуте.



«Я счастлив и горжусь тем, как мы провели этот матч за исключением первых 15 минут. Мы проявили слишком много уважения к сопернику, но позже выступили фантастически. После воскресного матча было нелегко. Может быть, поэтому мне пришлось убежать с поля, но мы пережили это. Весь персонал и футболисты приложили усилия.



Жозе был недоволен, но я ничего не мог с этим поделать — зов природы. Я слышал, что у соперника был опасный момент, пока я был за пределами поля, но, к счастью, „Челси“ не забил», — приводит слова Дайера BBC.

Дайер убежал с поля во время матча с «Челси». Моуринью погнался за ним