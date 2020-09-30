«Жду качественной работы арбитров». Дюков — о матче «Спартак» — «Зенит»
Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
«Уже достаточно давно мои главные ожидания — качественная работа арбитров и отсутствие ключевых судейских ошибок. От матча „Спартак“ — „Зенит“ те же ощущения. Это программа-минимум для меня. Если что-то происходит, то… Я жду, что те судьи, которые будут обслуживать матч, отработают без серьёзных ошибок. Что касается футбола, то я жду высокоинтенсивного футбола. Если помимо спринтов и ускорений будет ещё и зрелищно и качественно, то будет вообще здорово», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт в Москве 3 октября. Начало — в 19:00.
- 30 сентября 2020
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