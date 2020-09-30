Стал известен состав сборной Бельгии на матчи с Англией, Исландией и Кот-д’Ивуаром

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал состав команды на товарищескую встречу с Кот-д’Ивуаром (8 октября) и матчи Лиги наций УЕФА с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).

В списке присутствует нападающий «Реала» Эден Азар, который выбыл из строя из-за травмы.

Вратари: Кун Кастелс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Хендрик Ван Кромбрюгге («Андерлехт»).



Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Себастиан Борнау («Кёльн»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Зиньо Ванхеусден («Стандард»), Ян Вертонген («Бенфика»).



Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Насер Шадли («Истанбул Башакшехир»), Жорис Кайембе-Диту («Шарлеруа»), Тома Меньё («Боруссия» Дортмунд), Алексис Салемакерс («Милан»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Лестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Жереми Доку («Андерлехт»), Доди Лукебакио («Герта»), Леандро Троссард («Брайтон энд хоув Альбион»), Яри Версхарен («Андерлехт»).



Нападающие: Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»), Эден Азар («Реал»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»).