Сборная Бельгии разгромила Исландию в матче Лиги наций, Батшуайи оформил дубль

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Бельгии принимала национальную команду Исландии. Встреча прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в бельгийском городе Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Голы за сборную Бельгии забили Аксель Витсель, Дрис Мертенс, Жереми Доку и Миши Батшуайи, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за национальную команду Исландии на 10-й минуте встречи забил нападающий Холмберт Фридьонссон.



Сборная Бельгии набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А Лиги наций УЕФА. Национальная команда Исландии (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками Бельгии и Исландии по группе 2 являются национальные команды Англии и Дании.