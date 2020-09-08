Сборная Бельгии разгромила Исландию в матче Лиги наций, Батшуайи оформил дубль
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Бельгии принимала национальную команду Исландии. Встреча прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в бельгийском городе Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Голы за сборную Бельгии забили Аксель Витсель, Дрис Мертенс, Жереми Доку и Миши Батшуайи, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за национальную команду Исландии на 10-й минуте встречи забил нападающий Холмберт Фридьонссон.
Сборная Бельгии набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А Лиги наций УЕФА. Национальная команда Исландии (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками Бельгии и Исландии по группе 2 являются национальные команды Англии и Дании.
- 8 сентября 2020
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