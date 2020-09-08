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Сборная Бельгии разгромила Исландию в матче Лиги наций, Батшуайи оформил дубль

Сборная Бельгии разгромила Исландию в матче Лиги наций, Батшуайи оформил дубль
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Бельгии принимала национальную команду Исландии. Встреча прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в бельгийском городе Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голы за сборную Бельгии забили Аксель Витсель, Дрис Мертенс, Жереми Доку и Миши Батшуайи, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за национальную команду Исландии на 10-й минуте встречи забил нападающий Холмберт Фридьонссон.

Сборная Бельгии набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А Лиги наций УЕФА. Национальная команда Исландии (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками Бельгии и Исландии по группе 2 являются национальные команды Англии и Дании.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
5 : 1
Исландия
0:1 Фридьонссон – 10'   1:1 Витсель – 13'   2:1 Батшуайи – 17'   3:1 Мертенс – 50'   4:1 Батшуайи – 69'   5:1 Доку – 79'
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