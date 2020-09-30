«Ньюкасл» в серии пенальти победил клуб 4-го дивизиона в Кубке лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» в серии пенальти победил клуб 4-го дивизиона «Ньюпорт Каунти» и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Ньюпорте на стадионе «Родни Парад». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Тристан Абрахамс. В концовке встречи равновесие восстановил Джонджо Шелви с передачи Жоэлинтона. В серии пенальти вратаря «Ньюпорта» не сумел переиграть Жоэлинтон, но затем голкипер «Ньюкасла» отбил удар Райана Тейлора. Решающим стал промах Брэндона Купера.

Ранее в 1/4 финала Кубка лиги вышел «Тоттенхэм Хотспур», который в серии пенальти победил «Челси».