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«Ньюкасл» в серии пенальти победил клуб 4-го дивизиона в Кубке лиги

«Ньюкасл» в серии пенальти победил клуб 4-го дивизиона в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» в серии пенальти победил клуб 4-го дивизиона «Ньюпорт Каунти» и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Ньюпорте на стадионе «Родни Парад». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Тристан Абрахамс. В концовке встречи равновесие восстановил Джонджо Шелви с передачи Жоэлинтона. В серии пенальти вратаря «Ньюпорта» не сумел переиграть Жоэлинтон, но затем голкипер «Ньюкасла» отбил удар Райана Тейлора. Решающим стал промах Брэндона Купера.

Ранее в 1/4 финала Кубка лиги вышел «Тоттенхэм Хотспур», который в серии пенальти победил «Челси».

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
30 сентября 2020, среда. 19:30 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Окончен
1 : 1
4 : 5
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Абрахамс – 5'   1:1 Шелви – 87'
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