«Тоттенхэм» впервые за 37 лет забил 7 голов в еврокубковом матче

Английский «Тоттенхэм» обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы со счётом 7:2 в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Gracenote.

Таким образом, «Тоттенхэм» забил семь мячей в еврокубковом матче впервые с 1983 года. Тогда лондонский клуб обыграл со счётом 8:0 «Дрогеда Юнайтед».

Нападающий лондонцев Гарри Кейн оформил хет-трик, забив один из голов с пенальти. Кейн отдал и одну голевую передачу. Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо сделал дубль. По одному голу в составе хозяев забили хавбеки Лукас Моура и Деле Алли (с пенальти).



В составе «Маккаби» форвард Никита Рукавица реализовал пенальти. Ещё один гол забил Тьяронн Чери с передачи Рукавицы.