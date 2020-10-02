«Тоттенхэм» впервые за 37 лет забил 7 голов в еврокубковом матче
Английский «Тоттенхэм» обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы со счётом 7:2 в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Gracenote.
Таким образом, «Тоттенхэм» забил семь мячей в еврокубковом матче впервые с 1983 года. Тогда лондонский клуб обыграл со счётом 8:0 «Дрогеда Юнайтед».
Нападающий лондонцев Гарри Кейн оформил хет-трик, забив один из голов с пенальти. Кейн отдал и одну голевую передачу. Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо сделал дубль. По одному голу в составе хозяев забили хавбеки Лукас Моура и Деле Алли (с пенальти).
В составе «Маккаби» форвард Никита Рукавица реализовал пенальти. Ещё один гол забил Тьяронн Чери с передачи Рукавицы.
«Тоттенхэм» забил семь голов обидчику «Ростова»
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