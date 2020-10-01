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«Тоттенхэм» забил семь голов обидчику «Ростова»

«Тоттенхэм» забил семь голов обидчику «Ростова»
Футбол / Лига Европы 0

«Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу в матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» из Хайфы. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев. Лондонская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

Нападающий лондонцев Гарри Кейн оформил хет-трик, забив один из голов с пенальти. Кейн отдал и одну голевую передачу. Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо сделал дубль. По одному голу в составе хозяев забили хавбеки Лукас Моура и Деле Алли (с пенальти).

В составе «Маккаби» форвард Никита Рукавица реализовал пенальти. Ещё один гол забил Тьяронн Чери с передачи Рукавицы.

Напомним, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Победный гол забил Мохаммад Абу Фани. Во время празднования этот футболист обругал Гарри Кейна.

Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
7 : 2
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Кейн – 2'   1:1 Чери – 17'   2:1 Лукас Моура – 20'   3:1 Ло Чельсо – 36'   4:1 Ло Чельсо – 39'   4:2 Рукавица – 52' (пен)   5:2 Кейн – 56' (пен)   6:2 Кейн – 74'   7:2 Алли – 90+1' (пен)
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