«Тоттенхэм» забил семь голов обидчику «Ростова»

«Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу в матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» из Хайфы. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев. Лондонская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

Нападающий лондонцев Гарри Кейн оформил хет-трик, забив один из голов с пенальти. Кейн отдал и одну голевую передачу. Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо сделал дубль. По одному голу в составе хозяев забили хавбеки Лукас Моура и Деле Алли (с пенальти).

В составе «Маккаби» форвард Никита Рукавица реализовал пенальти. Ещё один гол забил Тьяронн Чери с передачи Рукавицы.

Напомним, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Победный гол забил Мохаммад Абу Фани. Во время празднования этот футболист обругал Гарри Кейна.