Созин: нашим клубам всё равно с кем играть – хоть «Бавария», хоть «Лудогорец»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Я уже устал от разговоров про группы смерти, жизни, красную и зелёную зону. Знаете, я посмотрел немецкие газеты: ни в одном СМИ не пишут, слабая ли группа у «Баварии». Потому что люди туда идут играть, а наши команды, которые бьются за выход в еврокубки, хотят просто в них выйти, а не для того, чтобы достойно там выступить. Просто хотят занять пятое место, чтобы объявить: «Мы молодцы, решили задачу и заработаем три копейки!». Иначе почему «Динамо» проигрывает «Локомотиву» из Тбилиси?



Теперь говорят, что РПЛ на дне. Почему? Обычный чемпионат, как был нормальным, так и остаётся. Просто подход команд к еврокубкам своеобразный: главное туда просто выйти. А когда выходят, то начинают ныть про календарь и короткий состав. Поэтому обсуждать группы в ЛЧ – моветон, слабых команд там не бывает. В прошлом году меня спрашивали: «У ЦСКА проходная группа?». И когда я ответил, что слабых групп не бывает, я получил кучу комментариев о том, что ничего не понимаю в футболе. И «армейцы» так прошли, как никогда: пять мячей от «Лудогорца». Так что надо выходить и играть, набирать очки для страны и выходить в весну. А не размышлять, лёгкая или тяжёлая группа. Мы нормальная футбольная страна, но далеко не на первых ролях. Нашим клубам всё равно с кем играть – хоть «Бавария», хоть «Лудогорец». Просто играть надо так, чтобы не было мучительно больно.



Болельщики боятся позора? Ну, проиграет «Локомотив» 0:5 «Баварии», кто им хоть слово за это скажет? Хоть люди посмотрят на «Баварию». Вспомните «Атлетико», там же сказка была – никакие Миранчуки даже близко не стояли с их мастерами», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Армейцы» попали в группу K, где сыграют с «Динамо» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).