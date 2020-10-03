РФС признал верным решение Вилкова не ставить пенальти в матче ЦСКА — «Локомотив»

Российский футбольный союз признал верным решение главного судьи матча девятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив» (0:1) Михаила Вилкова не назначать пенальти в ворота «железнодорожников» в первом тайме встречи.



«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 29-й минуте матча.



Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что касание мяча игроком рукой происходит после его осознанной игры ногой в мяч. В первой части игрового эпизода футболист «Локомотива» Даниил Куликов отчетливо наносит удар по мячу голенью, это действие выполняется им по собственной инициативе и не является случайным касанием.



Далее этот игрок теряет равновесие и координацию движений, что происходит по двум причинам: его изначальная попытка подстроиться под мяч и нанести удар по нему ногой, а также действия игрока атакующей команды Николы Влашича, который левым бедром и стопой подбивает опорную ногу защитника, разворачивая тем самым его тело.



Во второй части эпизода мяч касается руки футболиста «Локомотива» Даниила Куликова непосредственно от собственного тела. Рука в этот момент находится в естественном положении, а дальнейшее ее движение также естественно для человека, пытающегося сохранить равновесие, стоя на одной ноге в противоборстве с нападающим.



Комиссия считает, что судья правильно определил нарушение правил игры в атаке со стороны игрока ЦСКА Николы Влашича», — сообщается на официальном сайте РФС.

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