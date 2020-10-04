Куман: Ансу опережает Дембеле. Если кто-то недоволен, пусть скажет мне
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о конкуренции в каталонской команде.
«Среди нападающих в «Браселоне» высокая конкуренция. Ансу опережает Дембеле. Если кто-то недоволен, пусть скажет мне. Хочу, чтобы люди были счастливы. Если ты не хочешь быть в команде, просто скажи мне. Но мне никто ничего не говорил. Если футболист ничего не говорит, у него будет возможность играть.
В целом я очень доволен командой, но всегда надо совершенствоваться. Футболисты хотят слушать и становиться лучше. Их отношение к работе фундаментальное, и это меня действительно радует. Надеюсь, мы продолжим работать в том же духе. „Барселона“ меняется, но она всё ещё хороша», — приводит слова специалиста AS.
Куман: Месси — лучший в мире. Я ещё больше убедился в этом
- 4 октября 2020
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