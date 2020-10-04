Куман: Месси лучший в мире. Я ещё больше убедился в этом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Он всегда хорошо тренировался и играл. За сутки нет ни одной жалобы. Как капитан он очень помог команде в матче с «Сельтой». Он лучший в мире, и теперь, когда я вижу его на тренировках, я ещё больше убедился в этом», — приводит слова Кумана AS.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити.
- 4 октября 2020
-
03:24
-
02:36
-
02:20
-
02:05
-
01:51
-
01:20
-
00:32
-
00:29
-
00:15
-
00:08
- 3 октября 2020
-
23:47
-
23:43
-
23:30
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:51
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:42