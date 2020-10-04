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Куман: Месси лучший в мире. Я ещё больше убедился в этом

Куман: Месси лучший в мире. Я ещё больше убедился в этом
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Он всегда хорошо тренировался и играл. За сутки нет ни одной жалобы. Как капитан он очень помог команде в матче с «Сельтой». Он лучший в мире, и теперь, когда я вижу его на тренировках, я ещё больше убедился в этом», — приводит слова Кумана AS.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити.

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