Смольников: о вызове в сборную России узнал напрямую от Черчесова

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников рассказал, как узнал о вызове в сборную России.



«За день до выезда в Москву позвонил Станислав Саламович Черчесов, мы поговорили, и он сказал, что вызовет меня. Вот и всё. О вызове узнал напрямую от тренера. В сборной появляются новые лица. Много молодых, талантливых ребят, хорошая сборная, способная добиваться результатов.



Что касается шведских игроков „Краснодара“, в любом случае легче играть, когда знаешь оппонента. Но я бы не делал акцента на этом, потому что неизвестно, кто и как у них будет играть. Тренеру виднее, он проанализирует и всё нам расскажет. В «Краснодаре» я ощущаю себя хорошо. Мне помогло, что я и до этого там был. Вливание в коллектив прошло быстро. Чувствую себя хорошо», — сказал Смольников в интервью пресс-службе сборной России.

Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, с венгерской сборной — 14 октября. Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена».