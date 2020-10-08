Олег Кононов отреагировал на информацию о возможном назначении в «Уфу»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о назначении на пост наставника «Уфы».



«Информация о моём назначении в «Уфу» не соответствует действительности, это неправда», — приводит слова Кононова Metaratings.



Последним местом работы Кононова была «Рига», которую он покинул в сентябре. По информации СМИ, специалист оставил расположение команды по семейным обстоятельствам.



Накануне, 7 октября, «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.



«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

Ред Булл так и не окрылил. «Уфа» не справилась без Газизова, а крайним стал Евсеев Один из самых неординарных отечественных тренеров покидает столицу Башкортостана.