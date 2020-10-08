Повторный тест не выявил у Шакири коронавируса. УЕФА решит, сыграет ли он с Испанией

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Шердан Шакири оказался здоров, несмотря на выявленный у него ранее коронавирус.
Как сообщает пресс-служба швейцарского футбольного союза, повторный тест 28-летнего хавбека показал отрицательный результат. Шердан отправился с партнёрами по национальной команде в Испанию, где состоится её следующий матч. При этом решение о его участии во встрече примет комитет УЕФА по здоровью.
Отмечается, что остальные тесты футболистов сборной Швейцарии также не выявили COVID-19. Подтверждённым остался лишь один случай заражения. Инфицированным является защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи.
Матч Швейцарии с Испанией в Лиге наций состоится 10 октября. Спустя три дня команде Шакири предстоит сыграть с Германией.
- 8 октября 2020
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