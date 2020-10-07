Защитник «Боруссии» Аканджи заразился коронавирусом. Это второй случай в сборной Швейцарии

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза.
Болезнь футболиста протекает без симптомов. Аканджи был вызван в сборную Швейцарии на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА.
Это уже второй случай заражения коронавирусом в сборной Швейцарии. Ранее инфекцию подхватил полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири.Шакири стал уже третьим футболистом главной команды «Ливерпуля», у которого был выявлен коронавирус. Ранее из-за заражения из строя красных выбыли новичок команды полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане.
Сборная Швейцарии в товарищеском матче встретится с Хорватией, встреча состоится сегодня, 7 октября. В Лиге наций команда сыграет с Испанией (10 октября) и Германией (13 октября).
- 7 октября 2020
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