Мостовой – о суде над «Спартаком»: может, на клубе захотел отыграться кто-то влиятельный

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящее заседание суда по делу красно-белых. Заседание Тушинского районного суда по делу о наказании «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» состоится 12 октября в 14:30 мск. «Спартаку» грозит приостановка деятельности до 90 дней.



«Думаю, что «Спартак» отделается штрафом, это самое разумное. Не секрет, что все часто разговаривали на эту тему, даже я, смотря игры, говорил, что всё подозрительно. Было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть. Попадают очень просто — пускают и продают билеты. Теми же деньгами просто и нужно наказать. Приостановление деятельности — слишком жёстко.



Всё это кажется несправедливым, но на другие клубы тоже обращают внимание. Но мы всегда все зацикливаемся на «Спартаке». Что в прошлом году, когда говорили, что их душили. Потом, когда стали результаты нормальные, все подзабыли, что их душили. Многое зависит от обстановки. Если сейчас будет ещё повод, то на следующем стадионе придут люди, которые отсчитывают людей. Повторюсь, я отсматривал матчи, и иногда казалось, что тысяч по 30 сидит на трибунах, а на «Сочи» вообще ходят больше, чем до пандемии. Не кажется, что агрессивно что-то делается в сторону «Спартака».



Что касается суда, то да, это чересчур. Но надо же с чего-то начинать. Значит, в следующий раз будет «Зенит» или кто-то другой. Может, кто-то влиятельный захотел первый раз отыграться на «Спартаке», личная какая-то неприязнь, как вариант. Но люди от «Спартака» пойдут смотреть дальше, я бы так же сделал.



У нас 20 лет назад слова «суд» никто не слышал, а теперь чуть что, так сразу суд. Люди, выходя из дома, уже трясутся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Мостовой — о возможном закрытии стадионов: сами виноваты