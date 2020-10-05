Мостовой — о возможном закрытии стадионов: сами виноваты

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном закрытии трибун на матчах под эгидой Российского футбольного союза.

«Я говорил о подобных вещах ещё давно, когда у нас решили допускать определённый процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не полстадиона, и спросил: «А как это возможно?» Ну вот из-за этого всё и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определённый процент, значит, именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.



Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют, и ничего. Скажу так — сами в этом виноваты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.