Куман: «Барселона» играет по схеме 4-2-3-1, потому что у нас нет вингеров
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, почему считает схему 4-2-3-1 наиболее подходящей теперешнему составу команды.
«Я главный тренер, и у меня свои системные предпочтения. Зачем играть широкими флангами, если у нас в составе нет вингеров? На мой взгляд, 4-2-3-1 — идеальная схема для нашей команды, учитывая качества игроков.
Команда в порядке, я доволен составом, который у нас есть. Мы пытались его улучшить, но многое зависит от финансового положения клуба. Мы должны принять это и усердно работать», — цитирует Кумана AS.
По итогам трёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Барселона» набрала семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч сине-гранатовые проведут с «Хетафе» 17 октября.
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