Тренер сборной Турции: надеюсь, победим Россию за счёт превосходной игры

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился мнением о предстоящем матче со сборной России в Лиге наций УЕФА.

«Мы собираемся побеждать в каждой игре. Будем играть с сильным соперником, Россия — один из фаворитов группы. Раньше мы уже играли с Россией в Лиге наций. Мы хотим уехать из России с хорошим результатом. Надеюсь, что мы выиграем матч за счёт превосходной игры.

Мне нравится Россия. Дисциплинированная команда. Команда, которая решит свои проблемы в оборонительной линии. Мы же постараемся сыграть хорошо как в защите, так и в нападении», — цитирует Гюнеша Ajansspor.

Во время паузы на международные матчи сборной России предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций УЕФА с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.