Черчесов: турки, по сравнению с сентябрьскими матчами, в более хороших кондициях

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о разборе матча со Швецией и поделился ожиданиями от встречи Лиги наций УЕФА с Турцией.
«Вчера был разбор матча со Швецией. Было много хороших вещей, были не очень хорошие вещи, в рабочем порядке разобрали. Не заостряли внимание, так как переключились на матч с Турцией.
Смотрели их матчи с Сербией и Венгрией. С немцами — тоже. Покажем сегодня определённые моменты команде. По сравнению с сентябрьскими матчами, турки в более хороших кондициях, так как чемпионат у них уже стартовал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Во время паузы на международные матчи сборной России предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций УЕФА с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.
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