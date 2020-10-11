Сборная Испании не проигрывает в 15 матчах подряд

Сборная Испании продлила свою серию без поражений до 15 матчей. На счету испанской команды 11 побед и 4 ничьих. 15-м успешным результатом для «красной фурии» стала победа над сборной Швейцарии (1:0) в матче Лиги наций.

Единственный гол на 15-й минуте встречи забил испанский форвард Микель Оярсабаль после ошибки швейцарцев в своей штрафной. Зоммер отпасовал низом прямо на Микеля Мерино, и тот передачей в касание вывел один на один Оярсабаля, который точным ударом поразил ворота.

В последний раз Испания уступила сборной Хорватии (2:3) также в рамках Лиги Наций 15 ноября 2018 года.

Сборная Испании, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 4. Швейцария (1) — на 4-м месте. В 1-м туре Испания на выезде сыграла вничью с Германией со счётом 1:1. Швейцария на выезде проиграла сборной Украины (1:2). Во втором туре испанцы разгромили сборную Украины (4:0), а Швейцария сыграла вничью с Германией (1:1).