Испания переиграла Швейцарию в матче Лиги наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А Испания одержала победу над Швейцарией. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте встречи забил испанский форвард Микель Оярсабаль после ошибки швейцарцев в своей штрафной. Зоммер отпасовал низом прямо на Микеля Мерино, а тот передачей в касание вывел один на один Оярсабаля, который точным ударом поразил ворота.

Обслуживала матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком, ассистировали ему Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман. Резервный арбитр — Арда Кардешлер.



Сборная Испании, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 4. Швейцария (1) — на 4-м месте. В 1-м туре Испания на выезде сыграла вничью с Германией со счётом 1:1. Швейцария на выезде проиграла сборной Украины (1:2). Во втором туре испанцы разгромили сборную Украины (4:0), а Швейцария сыграла вничью с Германией (1:1).