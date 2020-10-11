Матч Лиги наций Россия — Венгрия обслужит Майкл Оливер
Стали известны имена судей, которые обслужат матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.
Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо венгров и россиян в 3-й группе Лиги B также присутствуют сборные Сербии и Турции.
Сегодня, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Россия – Турция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
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