Матч Лиги наций Россия — Венгрия обслужит Майкл Оливер

Стали известны имена судей, которые обслужат матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия.



Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо венгров и россиян в 3-й группе Лиги B также присутствуют сборные Сербии и Турции.



Сегодня, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Россия – Турция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Расписание матчей сборной России в Лиге наций.