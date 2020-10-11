Босния и Нидерланды не выявили победителя в матче Лиги наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Боснии и Герцеговины на своём поле сыграла вничью с национальной командой Нидерландов со счётом 0:0. Встреча состоялась в Зенице на стадионе «Билино Поле». Обслуживала матч румынская бригада арбитров под руководством Иштвана Ковача, ассистировали судьи на линиях Овидиу Артене и Валентин Аврам. Резервным арбитром работал россиянин Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Голландцы более чем в два раза превзошли соперника по ударам по воротам (14 против 6), а также по ударам в створ ворот (4:1).
Сборная Нидерландов, набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Сборная Боснии и Герцеговины (2) — на 4-м месте.
В 4-м туре Нидерланды на выезде сыграют с Италией, а Босния в гостях встретится с Польшей. Матчи состоятся 14 октября.
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