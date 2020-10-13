Черчесов: в первом матче с Венгрией мы были лучше подготовлены, сейчас новая история

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил положение команд перед матчем 4-го тура Лиги наций с Венгрией.

«Во-первых, мы играли с Венгрией в разное время и в разных состояниях. Сейчас и у Венгрии другая команда, и у нас — в каких-то моментах. Так получилось, что раньше мы были лучше подготовлены и удачливее. Но мы эти игры и проанализировали, и отложили в сторону. Новый матч — новая история. К нему мы и готовимся. В Венгрии есть те, кто определяет игру. Фамилии называть не буду.

Мы держим в голове и наш рейтинг, и Лигу наций. Есть игра — во время неё никто не думает об этом. Но понятно, что ситуацию мы знаем. Во время матча все думают, как сыграть конкретную игру. Есть турнирная стратегия. У нас 7 очков, у соперника — 6. Всё ясно", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.