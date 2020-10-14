Байрамян: мне было важно начать играть вместе с таким мастером, как Мхитарян

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян поделился впечатлениями от матчей за национальную команду.



«С первого дня приезда я почувствовал тёплую поддержку болельщиков, товарищей по команде, руководства ФФА. Играть за сборную Армении, защищать цвета страны — большая честь, и было очень важно на этих сборах начать играть вместе с таким мастером, как Мхитарян. Для меня не имеет значения, на какой позиции я играю в полузащите. Где бы ни решил тренер, я стараюсь изо всех сил получить максимальный результат», — приводит слова Байрамяна пресс-служба клуба.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении в матче Лиги наций с Грузией (2:2). Байрамян отличился на 6-й минуте встречи, ему ассистировал Тигран Барсегян.