Байрамян: мне было важно начать играть вместе с таким мастером, как Мхитарян

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян поделился впечатлениями от матчей за национальную команду.
«С первого дня приезда я почувствовал тёплую поддержку болельщиков, товарищей по команде, руководства ФФА. Играть за сборную Армении, защищать цвета страны — большая честь, и было очень важно на этих сборах начать играть вместе с таким мастером, как Мхитарян. Для меня не имеет значения, на какой позиции я играю в полузащите. Где бы ни решил тренер, я стараюсь изо всех сил получить максимальный результат», — приводит слова Байрамяна пресс-служба клуба.
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении в матче Лиги наций с Грузией (2:2). Байрамян отличился на 6-й минуте встречи, ему ассистировал Тигран Барсегян.
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