Португалия — Швеция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона А между национальными командами Португалии и Швеции. Встреча пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало — в 21:45 мск.



Обслужит матч сербская бригада арбитров под руководством Срджана Йовановича, ассистировать будут судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный судья — Новак Симович.



Сборная Португалии, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Швеция (0) — на четвёртом месте. В 1-м туре Португалия разгромила Хорватию (4:1), а во 2-м — добилась победы над Швецией (2:0), в 3-м — сыграла вничью с Францией (0:0). Швеция проиграла Франции (0:1) и Хорватии (1:2).



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Португалия — Швеция.

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