Блохин и Роналду — среди 10 претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории
Журнал France Football на своём сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времён.
На этот раз журналисты представили 10 игроков, номинированных на звание лучшего левого флангового нападающего в истории. В списке оказался лишь один действующий футболист – форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, являющийся обладателем пяти «Золотых мячей». Также туда попал экс-игрок сборной СССР Олег Блохин, тоже получавший самый престижный индивидуальный приз.
Список левых нападающих: Олег Блохин, Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.
10 футболистов претендуют на звание лучшего центрального нападающего в истории
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