Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Блохин и Роналду — среди 10 претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории

Блохин и Роналду — среди 10 претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории
Футбол / Италия 0

Журнал France Football на своём сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времён.

На этот раз журналисты представили 10 игроков, номинированных на звание лучшего левого флангового нападающего в истории. В списке оказался лишь один действующий футболист – форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, являющийся обладателем пяти «Золотых мячей». Также туда попал экс-игрок сборной СССР Олег Блохин, тоже получавший самый престижный индивидуальный приз.

Список левых нападающих: Олег Блохин, Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.

10 футболистов претендуют на звание лучшего центрального нападающего в истории
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020