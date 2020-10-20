Джорджо Кьеллини: «Ювентус» обязан побеждать киевское «Динамо»

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
«Ювентус» всегда стремится к победе в Лиге чемпионов. Мы должны победить «Динамо». У нас поменялся состав, но я не вижу больших изменений, это обычный процесс. У нас ещё не было возможности поработать всем вместе, а работать вместе с новичками очень важно.
Перед началом каждого сезона мы ставим перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Нам мало быть просто в числе фаворитов.
Благодаря Евро-2012 у нас остались приятные воспоминания об Украине. Мы проиграли в финале, но добраться до решающего матча было очень приятно. Надеемся, что у нас останутся хорошие воспоминания после матча с «Динамо», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится 20 октября.
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