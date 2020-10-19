19 игроков «Ювентуса» прилетели в Киев на матч с «Динамо»

19 футболистов туринского «Ювентуса» прилетели в Киев на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 с местным «Динамо», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
В столицу Украины прибыли:
вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон;
защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта;
полузащитники: Артур Рамос, Аарон Рэмси, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Деян Кулушевски, Хуан Куадрадо;
нападающие: Альваро Мората, Пауло Дибала, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески.
Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский». Начало матча — в 19:55 мск. Обслужит матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировать будут судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.
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