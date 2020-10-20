Сорокин: «Краснодар» будет выкладываться на максимум, чтобы обыграть «Ренн»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился эмоциями в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Ренн» — очень непростой и сильный соперник, будет тяжёлый матч. Каждый игрок «Краснодара» будет выкладываться на максимум, чтобы добиться положительного результата.

Рассказывал ли что-то Кабелла? Нет. Главное, чтобы наш тренерский штаб рассказал о сильных и слабых сторонах соперника. Кого могу выделить из состава «Ренна»? Наверное, центр поля. Это Н’Зонзи, а также молодой полузащитник, фамилию не помню. В целом, это боевая команда", — сказал Сорокин в видео клубного YouTube-канала.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 22:00 мск.