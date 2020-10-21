Александр Соболев получил травму мениска на тренировке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев травмировался на тренировке московской команды.

«К сожалению, во время одной из тренировок получил травму нападающий «Спартака» Александр Соболев. У него диагностировано повреждение мениска. Ориентировочный срок восстановления составит около трёх недель», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из «Крыльев Советов» на правах аренды за € 500 тыс. Спустя полгода красно-белые выкупили права на игрока за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард в 10 матчах РПЛ забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.