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«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России

«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.

«Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.

Кубок России. Группа 2
21 октября 2020, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Лескано – 47'

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату – без группового этапа.

Календарь Кубка России сезона-2020/2021
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