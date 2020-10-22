Кокорин — о драке в «Кофемании»: думали, что всё забудется, но ажиотаж только разгорался

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о драке в «Кофемании» и последующем заключении под стражу.



«Мы подрались. Два раза. Когда увидел видео, которое выложили, ничего не почувствовал. Почувствовал, почему, во-первых, это всё вылезло? Потому что в конечном итоге это было в «Кофемании», в которую мы все ходим и всех там прекрасно знаем – и руководство, и официантов, с которыми мы хорошо пообщались, пожали всем руки, с потерпевшими пожали руки. В итоге всё это вылезло. Это было непонятно – как так? А когда потихоньку уже вылезло второе видео, начали понимать, что это будет уже серьёзно всё, и начали обращаться к адвокатам. Ни один не сказал, что нас могут закрыть. Худшее, что я думал, — что нас могут закрыть на несколько дней, потом нам дать кучу исправительных работ, что, считаю, для меня было бы более постыдно и правильно на тот момент.



Мы думали, что ну ладно, сейчас всё забудется, потихоньку начнём заниматься делом, начнутся серьёзные разбирательства, всё будет в рамках закона и мы всё-таки докажем свою невиновность. Было чуть-чуть по-другому. Но затем сняли статью, за которую нас взяли под стражу. Сейчас я могу сказать, как говорили адвокаты изначально и как мы это видели, это было верно, и нас не имели права взять под стражу.



В какой момент понял, что нас закроют? После суда. Нас закрыли сразу, но это был следственный изолятор временного содержания. Там обычно закрывают на двое суток. Я думал, что после этого нас везут в суд и суд нам изберёт меру, ну как минимум невыезд из страны. Но нас закрыли, причём нас скрутили очень быстро. Ажиотаж был сумасшедший. Мы думали, он будет гаснуть, а он только разгорался», — сказал Кокорин в интервью для YouTube-канала PEOPLETALK TV.

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