«Селтик» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 22 октября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА встретятся шотландский «Селтик» и итальянский «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Селтик» — «Милан».
Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ему будут помогать Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный арбитр — Драгослав Перич.
В последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2013/2014. 26 ноября 2013 года «Милан» разгромил «Селтик» со счётом 3:0. В домашнем матче 18 сентября миланская команда обыграла шотландцев со счётом 2:0.
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