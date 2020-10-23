«Динамо» показало первую тренировку команды под руководством Сандро Шварца

Пресс-служба московского «Динамо» выложила на YouTube-канале клуба видеоролик с первой тренировкой команды под руководством Сандро Шварца.

Новый главный тренер перед занятиями пообщался с командой, после чего футболисты потренировались на поле. Шварцу помогали Андрей Воронин и спортивный директор Желько Бувач.

14 октября Шварц был назначен новым главным тренером московского «Динамо», контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера стали Волкан Булут и Андрей Воронин.

Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых.