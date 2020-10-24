Шевченко — о возможном создании европейской Премьер-лиги: процветать будет только элита

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном создании европейской Премьер-лиги.



«Идея создания европейской Премьер-лиги несёт большую опасность для того футбола, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут страдать, а процветать будет только элита. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях», — написал Шевченко на своей странице в «Твиттере».



Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.

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